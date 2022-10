Stiri pe aceeasi tema

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a dezvaluit ca ia in calcul sa mearga intr-o vizita de lucru la Silkeborg, echipa antrenata de danezul Kent Nielsen (60), care i-a umilit pe roș-albaștri in Conference League, 5-0 atat in tur, cat și in retur. Nicolae Dica a ramas impresionat de jocul celor…

- Nicolae Dica, Antrenorul echipei de fotbal FCSB, a declarat, joi seara, in conferinta de presa, sustinuta dupa infrangerea cu 5-0, in meciul cu Silkeborg IF, din Conference League, ca s-a simtit umilit, dar in acelasi timp a subliniat ca nu s-a gandit sa demisioneze.

- FCSB a fost umilita in Danemarca de Silkeborg, scor 0-5, intr-un meci din etapa #3 din Conference League. Presa daneza a catalogat echipa lui Dica drept „lamentabila”. Dupa victoria cu FCSB, danezii spera la calificarea in primavara europeana pentru Silkeborg. Echipa antrenata de Kent Nielsen are 3…

- FCSB urmeaza sa ajunga in aceasta dupa-amiaza la Silkeborg, pentru confruntarea de maine din grupa Conference League (ora 19:45), iar elevii lui Nicolae Dica vor avea antrenamentul oficial diseara. In schimb, gazdele au avut ședința de pregatire in aceasta dimineața, pe terenul artificial de pe JYSK…

- Nicolae Dica, antrenorul celor de la FCSB, a analizat victoria reușita in fața lui FC Argeș, scor 3-2, cea care consemneaza abia al doilea succes al vicecampioanei in actuala stagiune din Superliga „Am obținut o victorie foarte importanta pentru noi, treceam prin momente dificile in campionat, Știam…

- West Ham a invins-o pe FCSB, scor 3-1, in primul meci pentru echipa lui Nicolae Dica in grupele Conference League. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, l-a criticat pe Nicolae Dica pentru schimbarile facute in timpul meciului. In minutul 69, la scorul de 1-1, Nicolae Dica i-a bagat pe teren pe Octavian…

- Nicolae Dica (42 de ani), antrenorul lui FCSB, a oferit primele reacții dupa victoria cu Viking, 3-1, prin care vicecampioana Romaniei a ajuns in grupele Conference League. „Pot sa spun ca este unul dintre cele mai importante momente ale carierei. Am mai reușit in urma cu 4 ani sa duc echipa in grupele…

- Nicolae Dica a debutat la FCSB in victoria cu Saburtalo, scor 4-2, in turul doi preliminar din Conference League. Gigi Becali s-a aratat impresionat de modul in care a jucat echipa sub comanda noului antrenor. Patronul lui FCSB și-a laudat echipa pentru jocul combinativ din meciul cu echipa din Georgia…