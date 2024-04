Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima oara cand o femeie primește aceasta distincție, iar ea chiar merita din plin! Luna trecuta a reușit sa identifice și sa rețina un barbat care abuzase mai mulți minori. Echipajul de jandarmi din care facea parte și Andrada a fost solicitat sa intervina intr-un caz de furt dintr-un supermarket…

- In trimestrul trei din 2023, ponderea angajatilor cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana care lucrau in regim part-time era mai ridicata in cazul femeilor (28%) ... The post MUNCA PART-TIME In Romania spre deosebire de UE mai multe femei lucreaza part-time decat barbați first appeared…

- In trimestrul trei din 2023, ponderea angajatilor cu varsta intre 15 si 64 de ani din Uniunea Europeana care lucrau in regim part-time era mai ridicata in cazul femeilor (28%) decat in cazul barbatilor (8%)... The post MUNCA ȘI FEMEILE Cum sta Romania in UE la ponderea femeilor care lucreaza part-time?…

- Jandarmii din Baia Mare au avut parte de un caz neobisnuit in seara de miercuri. Ei au fost solicitati la un supermarket unde a fost semnalat un caz de furt. Acolo au identificat un barbat, insotit de trei baieti. Dupa ce i-au controlat telefoanele, barbatul a recunoscut ca are o relatie cu copiii.…

- In incercarea de a-și recapata poziția de lider pe piața globala a smartphone-urilor, Samsung a dezvaluit seria sa inovatoare Galaxy S24, echipata cu noul asistent AI, Galaxy AI. The post CONCURENȚA ACERBA Rivalul Samsung provoaca Apple cu Galaxy AI first appeared on Informatia Zilei .