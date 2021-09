Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț are 24 de ani și vine in casa Mireasa sezon 4 cu gandul sa gaseasca o persoana ”destul de sincera, familista”. Baiatul place una dintre concurente și, conform lui, a fost atras de felul in care aceasta arata și de sinceritatea ei.

- O noua prezența feminina in casa Mireasa, capriciile iubirii, a creat o atmosfera destul de tumultuoasa. Inca de cand a intrat in platou, frumoasa Amalia a furat toate privirile, insa a marturisit ca s-a cam speriat de reacția mamelor. Inițial, Amalia le-a spus mamelor ca are 19 ani, iar acestea au…

- Doamna Lenu este impotriva relației lui Victor cu Andrada. Ea susține ca fata este conflictuala, insa la fel o vede și nepotul ei pe doamna Lenu. Baiatul le-a povestit concurenților ca aceasta nu ar fi la fel și-n viața reala, cum este in casa Mireasa sezon 4.

- Soția celebrului Michael Schumacher a acordat un interviu emoționant pentru cei de la Netflix, care au realizat un documentar despre viața fostului pilot, in varsta de 52 de ani. Cu lacrimi in ochi, Corinna a facut dezvaluiri neașteptate despre campion, in producția „Schumacher” (2021).

- Bianca și Mihai s-au cunoscut in casa Mireasa sezon 2 și, in ciuda neințelegerilor cu care s-au confruntat, și-au dat o șansa in afara competiției. Recent, cei doi și-au sarbatorit aniversarea zilei de naștere caci sunt nascuți in aceeași zi, zile diferite.

- Elena Matei de la Chefi la cuțite traiește o frumoasa poveste de dragoste cu un tanar chipeș care ii face zilele mai frumoase. Invitata in platoul Antena Stars, aceasta nu a ezitat sa ne marturiseasca faptul ca are ganduri serioase cu iubitul ei, chiar daca au relație de doar un an. Totodata, fosta…

- Este bucuria mare in viața Simonei, fosta concurenta de la Mireasa pentru fiul meu. Tanara a nascut in urma cu puțin timp și a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Ce nume a ales pentru micuța.