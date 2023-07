Andra Volos traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale, de cand a ramas insarcinata! Vedeta se pregatește sa devina mama pentru prima data și se pare ca postura de graviduța i se potrivește perfect. Andra Vols iși pune in valoare burtica de graviduța in haine sexy, la care se pare ca nu a renunțat. Iata noi imagini cu iubita lui Lele, insarcinata in cinci luni.