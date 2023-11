Stiri pe aceeasi tema

- Rasturnare de situație in cazul in care este implicata și minora, in varsta de 13 ani, disparuta de acasa! Informații șocante au ieșit la iveala despre agresorul din Sighet. Dupa ce, in urma cu puțin timp, au aparut mai multe fotografii cu Laurențiu Rus și Andra Volos, iubita cunoscutului manelist Lele,…

- Informații uluitoare despre agresorul fetei de 13 ani din Sighet! Laurențiu Rus a datr de ințeles ca este de-a dreptul obsedat de Andra Volos! Barbatul are o colecție impresionanta de imagini care dau de gandit in ceea ce ii privește pe cei doi!

- A fost confirmat faptul ca Sara Melinda Moiș a fost gasita in casa unui barbat, in Sighet. Fata a disparut de acasa in urma cu 7 zile, iar cel care a ținut-o la el acasa a fost Laurențiu Rus, un barbat de 34 de ani care locuiește in același oraș. Acesta este audiat de poliție in aceste momente.

- Dupa o lunga perioada in care a vorbit despre cariera ei și despre familie, Oana Roman a spus adevarul despre ce se intampla in viața ei amoroasa. Vedeta a dezvaluit daca este sau nu intr-o noua relație, la cateva luni de la desparțirea definitiva de Marius Elisei.

- Andra Volos se confrunta cu o raceala grava in ultimul trimestru de sarcina. Iubita manelistului Lele a ajuns la spital, iar medicii i-au pus o perfuzie pentru a remedia problemele de sanatate. Pe rețelele de socializare, vedeta a cerut ajutorul urmaritoarelor sale.

- Andra Volos traiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și asta pentru ca este insarcinata și nu mai are foarte mult pana cand iși va ține bebelușul in brațe pentru prima data. Vedeta este foarte fericita și recent le-a marturisit fanilor care este cel mai frumos lucru din viața ei.…

- Este vestea momentului in showbiz-ul din Romania! Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat! Acum avem adevarul despre separarea dintre cei doi soți. Iata cum a ajuns el sa dea divorț de vedeta! Nu are legatura cu amanta! Iata ce declarații a facut Oana Zavoarnu in exclusivitate pentru Antena Stars!

- Andrei Ifrim, ispita din sezonul 7 Insula Iubirii, a scos la iveala adevaratul motiv pentru care nu mai ține legatura cu Claudia Florescu. De asemenea, tanarul a marturisit daca s-ar vedea sau nu intr-o relație cu ea.