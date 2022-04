Andra și Cătălin Măruță s-au întors în locul a avut loc cererea în căsătorie. „Aici a început totul” Andra și Catațin Maruța s-au casatorit in 2008 și formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz. Zilele acestea, cei doi au plecat in Italia, unde artista a avut de susținut un concert. Astfel, au imbinat utilul cu placutul. Andra are programat un concert in orașul Padova, iar Maruța a insoțit-o. Inainte de a ajunge acolo, cuplul a pornit intr-o escapada romantica. „Am revenit la Veneția, un loc special pentru noi! Aici m-a cerut Catalin in casatorie și eu i-am spus „Da” pentru totdeauna!”, a scris Andra in dreptul imaginilor. VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 4 „Am facut o oprire in Veneția… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

