Cei doi s-au cunoscut la emisiunea pe care prezentatorul o modera, in 2005, la postul public de televiziune (”Tonomatul DP2”), Andra avand pe atunci 19 ani. Invitata in platoul emisiunii, solista a cantat in direct cateva versuri dintr-o piesa semnata de Mariah Carey. Apoi l-a invitat sa filmeze pentru un nou videoclip al sau. De atunci, Maruța a ramas in distribuția vieții artistei. ”Inainte de tot ce s-a intimplat intre noi ne-a legat o lunga prietenie. Andra a fost la multe emisiuni moderate de mine, perioada in care nu mi-a trecut prin gand ce ne rezerva soarta”, isi aduce aminte simpaticul…