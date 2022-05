Andra si 3 Sud Est au electrizat publicul satmarean ! (Fotogalerie)

Stiri pe aceeasi tema

- Andra și 3 Sud Est vor concerta astazi, 28 mai, de „Zilele Orasului” Satu Mare. Concertul 3 Sud Est va incepe la ora 21.00, iar Andra va urca pe scena la ora 22.45. SAMBATA, 28 mai, Piața 25 Octombrie 09-16.30 probe de sunet 17.00: Program de folk cu artiști satmareni: Geta Govor, Florin Micaș, formația…

- Baieții de la 3 Sud Est au trecut prin aceeași drama, iar tragediile s-au ținut lanț pentru ei in ultimii ani. Laurențiu Duța a vorbit despre momentele triste prin care a trecut el, dar și colegii sai de trupa. In noaptea de Inviere, mama lui Viorel Șipos s-a stins din viața, asta dupa ce anul trecut…

- Se anunța a fi o vara efervescenta pentru iubitorii de muzica live! We Love Music Festival, cel mai tare festival experiența al verii 2022 aduce pe scena nume sonore din muzica romaneasca și internaționala. Pe scena festivalului va urca, printre alții, Haddaway, care a facut istorie in muzica internaționala…

- „Zilele Orașului Satu Mare” vor avea loc in perioada 26-29 aprilie. Andra și Inna vor concerta in cadrul suitei de evenimente de la Satu Mare. Evenimentele se va desfasura in Centrul Nou al orașului, Piața Libertații fiind inchisa parțial unde vor demara lucrarile de reabilitare. Scena mare se va amplasa…

- Reprezentantii Institutiei Avocatul Poporului și ai Avocatului Copilului – Biroul Teritorial Cluj vor acorda audiente cetatenilor judetului Maramures, miercuri, 6 aprilie 2022, intre orele 11.00-13.00. Audientele vor avea loc la sediul Institutiei Prefectului – Judetul Maramures. In acest scop, persoanele…

- Mihai Budeanu de la „3 Sud Est”, in varsta de 45 de ani, a trecut prin clipe grele in perioada in care a avut COVID- 19. Interpretul s-a refacut complet și s-a intors pe scena. Spectacolele trupei sunt sold out, dupa doi ani de pandemie. Interpretul și colegii lui, Laurențiu și Viorel, au fost in America…

- Un satmarean, alaturi de grupul de dansatori din Franța, WONSEMBE, a uimit sambata seara juriul de la „Romanii au Talent”. Acrobatiile lor au starnit ropote de aplauze. Baieții au primit 4 de DA. WONSEMBE este un grup de dansatori și acrobați, cu varste cuprinse intre 23 și 31 de ani din Marsilia, Franța.…