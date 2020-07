Stiri pe aceeasi tema

- Sursa foto: Pexels Noul coronavirus a lovit dur sistemul de asistența sociala din Romania și a facut nu mai puțin de 150 de victime, adica peste 11% din numarul total de morți din intreaga țara. Totodata, 7,2% din numarul de infectari au fost inregistrate in azilele de batrani. Datele statistice furnizate…

- Guvernul Orban a eliminat in plina pandemie o serie de facilitați fiscale, iar acum, organizațiile care lupta pentru drepturile persoanelor cu dizabilitați reacționeaza. Aproximativ 850.000 de persoane din Romania au diverse dizabilitați, iar 15% din populația Romaniei are in familie sau printre prieteni…

- Ziarul Unirea 1,4% din totalul copiilor din Romania se afla in sistemul de protecție speciala. Cați din aceștia sunt declarați adoptabili La sfarșitul anului 2019, 52.783 de copii se aflau in sistemul de protecție speciala a copilului, in Romania. Acest lucru inseamna 1,4% din totalul copiilor din Romania,…

- Un numar de 52.783 copii se aflau, la finele anului trecut, in sistemul de protectie speciala a copilului, reprezentand 1,4% din totalul copiilor care traiesc in Romania (3.645.267), conform unui comunicat al Autoritatii Nationale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA).…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii a intocmit un bilanț la finalul starii de urgența, pentru a stabili in ce masura au fost afectați beneficiarii și angajații centrelor de ingrijire ca copiilor și varstnicilor. Deși azilele de batrani s-au numarat…

- Autoritatea Nationala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati, Copii si Adoptii (ANDPDCA) informeaza ca, in perioada 10 martie - finalul starii de urgenta, au fost infectate cu noul coronavirus 657 de persoane din sistemul de asistenta sociala, dintre care 17 copii, 122 de varstnici si adulti…

- Acuzații de colaborare complicata cu DSP. Autoritatea Naționala pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilitați, Copii și Adopții (ANDPDCA) a anunțat ca 1,6% dintre beneficiarii centrelor de asistența sociala au fost infectați cu COVID-19 și acuza o serie de disfuncționalitați in testarea personalului…