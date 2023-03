Andorra – România, sâmbătă, ora 21.45! Nu jucaţi degeaba şi aceste preliminarii! Romania incepe in acest final de saptamana campania de calificare la EURO 2024, iar asteptarile sunt foarte mari avand in vedere ca grupa este una cat de cat accesibila. Primul meci pe care tricolorii il vor disputa in aceste preliminarii este pe terenul Andorrei, sambata, 25 martie, de la ora 21.45. Apoi, trei zile mai tarziu, echipa lui Iordanescu o va intalni pe Belarus, pe Arena Naționala. Disputa din Andorra va fi arbitrata de o brigada din Croatia. Potrivit site-ului oficial UEFA , la centru se va afla Dario Bel, iar la cele doua margini vor fi Goran Pataki și Kruno Saric. Al patrulea oficial… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

