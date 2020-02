Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a dat startul schimbarilor pentru anul acesta. De curand, vedeta si-a facut o operatie la nivelul nasului, iar asa cum le-a promis fanilor, vedeta a revenit cu fotografii realizate dupa interventia chirugicala.

- Este vorba despre Oana Carmaciu, actrita din serialul Sacrificiul, difuzat pe Antena 1. "Sarcina n-a fost ceva planuit. Am spus de cand ma știu ca imi doream sa fiu o mama tanara și la un moment dat chiar am specificat varsta de 26 de ani. Dar atunci aveam 6 ani și parea ca nu știu ce spun. Realist…

- De curand, Anda Adam si-a uimit fanii cu decizia de a-si face o noua operatie estetica, de data aceasta la nivelul nasului. Asa cum le-a promis, cantareata a postat poze si a facut primele declaratii dupa interventie.

- Desi are o frumusete rapitoare, Anda Adam a decis de curand sa-si faca o interventie estetica. Vedeta le-a dezvaluit recent fanilor ca doreste sa isi opereze nasul si cu aceasta ocazie le-a trimis si un mesaj.

- Zilele acestea, Dana Rogoz și familia ei se afla in vacanța,in Sri Lanka, acolo unde au mers și la inceputul anului trecut. De data asta,vedeta are un motiv in plus sa fie fericita, avand in vedere ca peste patruluni va naște o fetița. Pana acum, sarcina Danei a decurs normal și fara probleme, insa…

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Tily Niculae traverseaza o perioada excelenta din viata sa. Spynews.ro, cel mai tare site monden din Romania, prezinta imagini spectaculoase cu indragita actrita, aflata intr-o forma de zile mari.

- Andreea Balan tuna si fulgera, dupa ce in presa s-au facut presupuneri legate de o a treia sarcina. Vedeta a spus ce se intampla in viata ei, fara sa lase loc de alte interpretari.

- Anda Adam este una dintre cele mai indragite artiste de la noi, dar puțini știu cu ce mașina merge artista in fiecare zi prin Capitala. Vedeta se poate lauda cu o bolid de lux care nu a costat deloc puțin.