- Daniel Pavel, prezentatorul emisiunii „Survivor Romania”, se iubește de un an de zile cu Ana Maria Pop, care e avocat. Intr-un interviu pentru playtech.ro , vedeta a facut dezvaluiri despre relația lor, despre cum se comporta iubitul cu ea. Ana Maria l-a laudat pe Daniel Pavel nu doar pentru cariera…

- Pe 10 decembrie, Alin Oprea și Medana s-au casatorit. Evenimentul a fost loc intr-o zi cu totul speciala, mai exact soția artistul și-a sarbatorit ziua de naștere. Invitat in platoul emisiunii Xtra Night Show, Alin Oprea a vorbit despre nunta, marturisind ca a avut mari emoții atunci cand a spus „Da”…

- Imbracați elegant, mireasa purtand o superba coronița din flori, Alin Oprea și Medana au spus „Da!”, dupa o saptamana de la momentul logodnei, organizata in Italia, unde Alin a susținut un concert. Fericitul eveniment a fost organizat in weekend, sambata, 10 decembrie, cu ocazia zilei de naștere a Medanei.…

- Primarul din Calafat a facut primele declarații dupa ce imaginile filmate la Targul de Craciun din municipiu au devenit virale pe rețelele de socializare. Mai exact, un video cu o cantareața care face spectacol și se adereseaza publicului, deși acesta nu exista, au starnit numeroase comentarii amuzante…

- Letiția Moisescu s-a casatorit, sambata, cu tatal copiilor ei, iar uniunea lor a fost binecuvantata de divinitate. Artista a dezvaluit ca a primit semne divine care i-au aratat ca Dumnezeu are grija de familia ei și de casnicia ei. Iata ce au declarat artista și soțul ei pentru Antena Stars!

- Codruța Filip este proaspat casatorita cu Valentin Sanfira și s-a intorrs recent din luna de miere. In dimineața aceasta, artista a aparut la Neatza cu Razvan și Dani, unde a facut primele declarații despre nunta, dar in special despre luna de miere petrecuta nu in una, ci in doua destinații de vis.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Dinu Maxer a oferit primele declarații dupa ce a suferit o operație estetica. La ce intervenție a apelat, dar și de ce. Cum se simte in prezent și cum s-a hotarat sa faca acest pas. Soția lui, Deea, i-a fost alaturi și l-a susținut ca de fiecare data.

- Luis Gabriel și Haziran s-au casatorit. Cei doi indragostiți au trecut astazi, prin emoții duble pentru dupa ce, in urma cu doar cateva momente și-au botezat copilul. Au facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars.