Anda Adam, primele declarații despre ruptura de soțul său: ”Când doi oameni nu se mai înțeleg…” Solista, care a evitat mereu sa spuna ceva concret cu privire la un eventual divorț de Sorin Nicolescu, tatal fetiței sale, continua sa fie reținuta vizavi de acest subiect și se abține sa dea curs speculațiilor aparute. Anda (40 ani) a subliniat idea ca soțul sau nu s-a mutat de acasa, așa cum s-a zvonit, dar nici nu a negat ca relația dintre ei ar fi tocmai cordiala. ”Nu vreau sa intru in detalii pentru ca lumea va interpreta și va interpreta fix așa cum iși dorește. Cand doi oameni nu se mai ințeleg și divorțeaza nu cred ca trebuie sa o faca cu tot poporul. Nu cred ca este nimeni dator in momentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou scandal uriaș a izbucnit in lumea showbiz-ului! Imagini șocante au fost surprinse cu Roxana Dobițoiu in timp ce era batuta cu bestialitate de Denisa Despa, dar iata dansatoarea maneliștor face primele declarații la Antena Stars despre adevarul din spatele incidentului.

- Alin Oprea și Larisa, cea care ii este inca soție, s-au prezentat astazi in fața instanței, pentru a divorța, insa au parte de o separare foarte tensionata de mai multe luni de zile, atunci cand au vrut sa faca acest lucru amiabil la notar. Primele declarații ale acestuia la Antena Stars.

- Astazi e o zi foarte importanta pentru interpreta de muzica populara Olguța Berbec! In urma cu puțin timp a nascut și a adus pe lume cel de-al doilea copil! Primele declarații ale vedetei, in direct la Antena Stars, in exclusivitate!

- Sora Darclee a luat pe toata lumea prin surprindere, caci a facut acum, in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declarații despre sarcina. Fosta membra a trupei A.S.I.A iși dorește sa fie un parinte model, tocmai de aceea mai amana puțin marele eveniment.

- Anul nou ne ia deja prin surprindere, iar aseara lumea mondena a aflat despre scenele in care Ioana, soția lui Ilie Nastase, a anunțat poliția, dupa ce fostul tensimen a agresat-o! Noi avem primele declarații ale acestuia, in exclusivitate oferite pentru Antena Stars!

- Anul 2021 a inceput cu o mare tragedie in familia unei cunoscute cantarețe de muzica populara de la noi! Vedeta și-a pierdut soțul in urma cu doar cateva ore, iar acum se pregatește de inmormantare! Primele declarații ale acesteia au fost oferite in exclusivitate la Antena Stars!