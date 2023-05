Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam nu poate spune „nu” schimbarilor, așa ca nu a stat pe ganduri și a mers la un salon de infrumusețare, unde și-a tuns parul. Cum au convins-o angajatele sa devina clienta fidela. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins-o…

- Andrei Nastase traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de soția lui, așa ca are mare grija sa o puna pe ea pe primul loc. Fiul fostului politician este un exemplu pentru barbați. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lor și i-au surprins…

- Andreea Balan este o apariție de senzație oriunde s-ar afla, iar artista a decis sa se bucure de timpul liber. Paparazzii SpyNews.ro. site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe urmele ei și au surprins cele mai tari imagini. Iata unde a mers artista!

- Eliza Natanticu și-a facut lista și a pus la punct ultimele pregatiri pentru Paște. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au surprins-o pe soția comediantului la cumparaturi. Iata care au fost produsele pe care le-a adaugat in coș!

- Andreea Balan nu iși face griji! Indragita cantareața a invațat sa se bucure de fiecare moment din viața, indiferent de ce i se intampla. Paparazzii Spynews.rom, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” vedetei și au surprins dovada clara ca știe sa prețuiasca orice clipa.…

- Așa arata familia perfecta! Noi avem dovada ca Dani Oțil și Gabriela, soția lui, se ințeleg de minune, asta dupa ce paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, Spynews.ro, au fost pe „urmele” lor. Cei trei au fost surprinși in ipostaze emoționante, iar noi avem imagini rare cu ei. Iata…

- Cristian Boureanu are pe cine se baza atunci cand iese in ora, iar fostul politician a fost surprins in compania mai multor persoane. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au surprins imagini cu Cristian Boureanu la un restaurant de lux din Capitala.

- Cu toții o știm pe Oana Lis, insa nu mulți știu cum iși petrece timpul liber. Soția lui Viorel Lis a fost surprinsa alaturi de un barbat misterios intr-o zona cunoscuta din Capitala. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” ei și au surprins-o in ipostaze…