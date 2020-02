Anda Adam, declarații despre o nouă sarcină Anda Adam declara anul trecut ca spera ca in 2020 sa devina, din npou, mamica. Intre timp, artista a facut cateva ajustari și și-a schimbat viziunea. Anda Adam are o fetița de 4 ani, pe nume Evelin, care abia așteapta sa aiba un frațior sau o surioara, insa prioritațile artistei sunt altele: „Nu, pot sa va spun suta la suta ca nu e in plan anul acesta, pentru ca am o lista de vreo 20 de lucruri prioritare și ar fi practic imposibil sa ma apuc de facut copii. Nu, daca o sa ma vedeți cu burta, inseamna ca am mancat prost, nu inseamna ca am burta pentru ca sunt insarcinata, exclus”, – a declarat… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daca in primavara anului trecut Anda Adam marturisea ca, in 2020, are in plan un frațior sau o surioara pentru Evelin, fiica ei in varsta de 4 ani, intre timp s-a razgandit. Artista exclude o noua sarcina in acest an.Deși ne așteptam sa ne dea marea veste ca va deveni din nou mama, Anda Adam și-a schimbat…

- Oana Roman anunța in urma cu aproximativ o luna ca se desparte de Marius Elisei, soțul sau cu care are o fetița, pe nume Izabela, insa intre timp cei doi au cazut la pace și au petrecut sarbatorile impreuna, iar acest fapt se pare ca i-a apropiat din nou. Oana Roman și Marius Elisei anunțau ca se despart…

- Mirko Pigliacelli și-a atras fanii de partea sa in disputa de la distanța cu Victor Pițurca, antrenorul care l-a scos de 6 etape in afara lotului. Mirko Pigliacelli a fost leu de Craciun! Portarul in varsta de 26 de ani mai are contract trei ani și jumatate cu U Craiova și nu a ratat niciun prilej sa…

- Nu de putine ori Anda Adam a dezvaluit ca Evelin, fetita ei, isi doreste un fratior! Iata ca, acum, artista si sotul ei au facut marele anunt. Sa fie oare acesta cadoul de sarbatori pentru Evelin?

- Cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, Cezar Ouatu a facut declarații emoționante despre țara in care locuiește. Mai mult, acesta a declarat ca se considera un ambasador in tot ce inseamna ideea de Romania, prin prisma carierei de artist.„Cand am fost la Eurosivison mi-am dat seama ce inseamna mandria…

- Goo Hara incercase sa se sinucida in urma cu cateva luni, ea suferind de depresie. Duminica, tanara de 28 de ani a fost gasita moarta in locuinta ei din Seul, dupa cum scrie presa sud-coreeana. In luna mai a acestui an, Goo Hara a fost internata in spital dupa ce a incercat sa-și ia viata…

- Ne-a cucerit inimile inca de cand avea doar 3 ani cu piesa „Ghița”, iar acum, la 17 ani, Cleopatra Stratan se pare ca a mai cucerit o inima: pe cea a barbatului care acum ii este iubit. De ceva timp, fiica lui Pavel Stratan traiește o poveste de dragoste cu un alt artist din Romania. Așadar, noul iubit…

- Cu accente rap si mai agresiva, noua senzatie a muzicii spaniole, Rosalia, a lansat joi o noua piesa intitulata 'A pale' , relateaza EFE. Noua lansare intervine la un an dupa aparitia celui de-al doilea sau album de studio, 'El mal querer' (2018), si are loc pe platformele de 'streaming'…