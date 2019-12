Numarul conexiunilor la Internet fix a ajuns la 5,1 milioane in prima jumatate a anului, in crestere cu 0,9% fata de aceeasi perioada din 2018, in timp ce, in cazul Internetului mobil, s-a inregistrat o scadere de 1,4%, pana la 19,6 milioane de conexiuni, conform datelor prezentate, luni, intr-o conferinta de specialitate, de catre Eduard Lovin, vicepresedinte al Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM). Statistica ANCOM arata ca, din totalul celor 5,1 milioane de conexiuni la Internet fix, 3,5 milioane se gasesc in mediul urban (+0,2% fata de S1 din 2018),…