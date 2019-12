Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Timișoara au finalizat verificarile la fabrica din Timișoara, in care un barbat a anunțat, vineri seara, la 112, ca sunt amplasate trei bombe artizanale. Potrivit IPJ Timiș, nu a fost gasit niciun „asemenea dispozitiv”, anunța MEDIAFAX.„Activitatea de cautare a presupuselor…

- Aproximativ 800 de persoane din schimbul al doilea au fost evacuate, vineri seara, din fabrica Continental Anvelope din Timisoara, dupa ce un barbat a anuntat la numarul de urgente 112 ca au fost amplasate trei bombe artizanale in incinta fabricii.

- La data de 13.12.2019, laora 16:40, Inspectoratul de Poliție al județuluiTimiș a fost sesizat prin SNUAU 112 de catre un barbat, cu privire la faptul ca la o fabrica din Timișoara, sunt amplasate 3 bombe artizanale. La fața locului sunt prezente efective de poliție, S.A.S.- Grupa Pirotehnica și forțe…

- Autoritațile din Timișoara sunt in alerta, vineri seara, dupa ce un barbat a sunat la 112 și a spus ca intr-o fabrica din oraș sunt amplasate trei bombe. 800 de angajați ai firmei au fost evacuați.„Apelul a fost facut de un barbat care a amenințat ca sunt trei bombe amplasate intr-o fabrica…

- Noul președinte al Romaniei este ales astazi. Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale are loc in aceleași secții de votare și circumscripții electorale și pe baza acelorași liste de alegatori ca in primul tur. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel…

- Primarul Nicolae Robu a anuntat ca in Timisoara se vor crea in jur de 3.000 de locuri de munca la cea mai mare fabrica de asamblare de biciclete din sud-estul Europei, care se va construi aici anul viitor.

- Operațiune de proporții a DIICOT Timișoara și a ofițerilor Antidrog din cadrul BCCO Timișoara, in aceasta dimineața! Anchetatorii au descins la aproape 30 de locații din Timiș și Bihor pentru a destructura una dintre cele mai puternice rețele de trafic de cocaina, anunța pressalert.ro.Peste…

- Politia din Lagos a anuntat luni ca a salvat 19 tinere femei insarcinate, cu varste intre 15 si 28 de ani, dintr-o "fabrica de bebelusi" meniti sa fie vanduti catre importante retele de trafic de fiinte umane, informeaza AFP, potrivit Agerpres."Am fost informati cu privire la activitatile…