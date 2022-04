Stiri pe aceeasi tema

- Trei piloți ruși suspectați ca au bombardat cladiri civile din regiunile Harkov și Sumi se numara printre cei șapte militari ruși impotriva carora momentan Kievul pregatește acuzații pentru crime de razboi, a declarat procurorul general ucrainean pentru Reuters.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anuntat duminica crearea unui "mecanism special" pentru anchetarea tuturor "crimelor" comise de fortele ruse in Ucraina si pentru a-i trage la raspundere din punct de vedere juridic pe "ocupantii vinovati de crime", relateaza AFP si Reuters. Liderul de…

- Eliberarea oraselor ucrainene de sub ocupatie ruseasca scoate la iveala tot mai multe dovezi ale crimelor de razboi facute de militarii rusi. In acelasi timp, imaginile din zonele eliberate prezinta inclusiv amploarea dezastrului militar al armatei ruse dupa cinci saptamani de la declansarea invaziei…

- Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a declarat vineri, 4 martie, ca trupele ruse comit violuri in orașele ucrainene ocupate. Kuleba nu a furnizat nicio dovada in sprijinul afirmației sale, scrie Reuters. Sursa precizeaza ca nu a putut verifica afirmațiile lui Dmitro Kuleba din surse independente.…

- O coloana de vehicule militare ruse se indreapta spre capitala Kiev, care a fost bombardata toata noaptea trecuta. Convoiul de vehicule are circa 64 de kilometri, potrivit imaginilor din satelit. Nu doar Kievul a fost tinta rachetelor in timul noptii, ci si Harkov. Al doilea oras ca marime al Ucrainei…

- Turcia, țara membra NATO, limiteaza accesul navelor de razboi rusești in Marea Neagra. Anunțul a fost facut de Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, intr-un interviu acordat CNN Turk, potrivit Reuters. Turcia, stat membru NATO, și-a schimbat duminica retorica, numind asaltul Rusiei asupra Ucrainei…