Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Braila au intocmit dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul unei tinere de 19 ani care a murit la Spitalul Judetean Braila, la o luna de la nastere. Parintii fetei spun ca aceasta a murit din cauza unei septicemii pentru ca medicii nu i-au eliminat, dupa ce a nascut, toata placenta,…

- In aceasta faza, urmarirea se face 'in rem', se cerceteaza posibile fraude cu fonduri europene. Elena Cristian, redactor-șef la dcbusiness.ro, a comentat in platoul Realitatea Tv situația creata: ”A derula proiecte cu fonduri europene nu este nimic ilegal. Sa speram ca acest lucru se face…

- Elijah Cummings, un ales democrat din Congresul american care juca un rol crucial in ancheta ce urmareste destituirea presedintelui Donald Trump, a murit joi la varsta de 68 de ani, conform mass-media americane, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Membru in Camera Reprezentantilor din partea statului…

- Un padura din Vaslui a murit intepat de viespi intr-o padure de langa Murgeni. Un padurar a murit sambata dupa ce a fost intepat de viespi, au informat reprezentantii Serviciului de Ambulanta Judetean Vaslui. El a fost gasit in stare de inconstienta, intr-o padure din Murgeni, la fata locului fiind…

- Cel putin 61 de oameni au murit in urma ploilor abundente aduse de sezonul musonic, care au cazut in regiuni intinse ale statului Uttar Pradesh din nordul Indiei, informeaza DPA, citat de agerpres.ro.

- Barbatul in varsta de 29 de ani a fost depistat in trafic de politistii de frontiera, la un control de rutina desfasurat in zona municipiului Braila. Etilotestul a aratat, in cazul braileanului, o alcoolemie de aproape 1 la mie.

- De parca situația lui Gheorghe Dinca nu ar fi fost suficient de complicata, investigatorii au facut o noua descoperire șocanta la casa ororilor, acolo unde criminalul din Caracal a ucis-o pe Alexandra Maceșanu!

- Gica Craioveanu, directorul de imagine al Craiovei, s-ar fi ales cu dosar penal dupa meciul Craiova - Sepsi 0-1. La finalul partidei, Gica Craioveanu, 51 de ani, a fost oprit de poliție pentru ca ar fi condus sub influența bauturilor alcoolice și s-ar fi ales cu dosar penal, anunța site-ul lupamea.ro,…