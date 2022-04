ANCHETĂ! România ține în viață uzina metalurgică a separatiștilor din Transnistria Romania este principala sursa de materie prima pentru Uzina Metalurgica Moldoveneasca din Rabnița. Fierul vechi importat din Romania in regiunea separatista transnistreana a Republicii Moldova permite acestei intreprinderi siderurgice din stanga Nistrului sa se mențina pe linia de plutire. Uzina este unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul regiunii secesioniste, arata o ancheta publicata de platforma Anticorupție.md. In total, Romania a exportat in decursul anului trecut aproape 4 milioane de tone de deșeuri. Astfel, exporturile de deșeuri metalice – in principal, fier vechi – din Romania… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

