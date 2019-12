Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineata, a avut loc un accident cu autoturism infipt in zid, in zona de sud a Ploiestiului, in imediata vecinatate a Liceului 1 Mai. Din primele date, informeaza IJP Prahova, se pare ca un tanar in varsta de 25 de ani care se deplasa la volanul unui autoturism nu ar fi respectat indicatorul…

- Tragedia de la Timișoara a rascolit o țara intreaga, dupa ce trei persoane au murit, iar alte 40 au ajuns la spital, cu simptome foarte grave. Ancheta deschisa de autoritați a aratat și ca printre victimele dezinsecției ucigașe, pe care a efectuat-o patronul unei firme din oraș, s-au numarat și doi…

- Potrivit anchetatorilor, barbatul, in varsta de 47 de ani, si-a ucis un musafir alaturi de care a consumat alcool in propria casa. Cei doi s-ar fi luat la bataie, iar suspectul a lovit victima cu pumnii si picioarele pana aceasta si-a pierdut rasuflarea. Barbatul ar fi „ascuns" cadavrul victimei, acoperit…

- Codey Herrmann, un barbat de 21 de ani din Australia, a fost condamnat la 36 de ani de inchisoare, dupa ce a fost considerat vinovat de violarea și uciderea lui Aya Maasarwe, o studenta israeliana. Cazul de omor a starnit controverse in Australia, relateaza BBC. Aya Maasarwe, in varsta de 21 de ani,…

- Accidentul din Ialomița, de sambata dimineața, a șocat o țara intreaga. Zece persoane au murit, iar alți opt oameni au ajuns la spital, cu rani grave. Soțul uneia dintre femeile care se aflau in microbuz a facut declarații cutremuratoare.

- Cetațeanul olandez suspect de uciderea fetitei de 11 ani din județul Dambovița putea fi blocat sa iasa din țara daca procurorii ar fi emis un mandat de aducere, pentru a-l audia ca martor, spune un avocat specializat pe drept penal.Avocatul Bogdan Paun a declarat, corespondentului MEDIAFAX,…

- Imaginile au fost difuzate in cadrul emisiunii "Punctul Culminant", si il arata pe suspectul de crima cerandu-si iubita in casatorie, intr-o emisiune televizata. Acesta pozeaza, astfel, intr-un om complet normal, departe de monstrul care ar rapi si ucide o fetita de 11 ani. Olandezul s-ar…