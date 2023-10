Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineața – 16.10.2023, incepand cu orele 07:00, sub delegarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, polițiști din cadrul I.P.J. Brașov – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic…

- Un tir incarcat cu 18 tone de lingouri de aluminiu, pentru care nu s-a putut face dovada actelor de provenienta a marfii si nici a beneficiarilor finali ai acesteia, a fost confiscat de inspectorii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Vrancea, a informat, luni, institutia, potrivit…

- La data de 7 septembrie a.c., politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 2 perchezitii domiciliare, in judetele Ilfov si Giurgiu, intr un dosar penal avand ca obiect savarsirea…

- Dosarul a fost inaintat Parchetului de pe langa Judecatoria Bacau cu propunere de trimitere in judecata.Caz socant in Bacau dupa ce un barbat ar fi indus in eroare mai multe persoane prin incheierea de contracte sau prestari de servicii fara a intreprinde niciun demers legal pentru aplicarea acestora.Astfel…

- Prefectura Maramureș a facut publice rezultatele controalelor facute la un centru rezidențial din Baia Mare care a funcționat fara acte legale. Dupa cum se știe, in 4 august, sub coordonarea Instituției Prefectului – Județul Maramureș, a fost organizata o acțiune de verificare a legalitații funcționarii…