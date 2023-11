Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Inspectoratului Judetean de Politie Brasov a dispus efectuarea unor verificari prin structura de control intern dupa ce, la Codlea, un barbat accidentat de o masina in zona sediului politiei a ramas minute in sir pe asfalt fara sa i se acorde ajutor medical. De asemenea, in acest context,…

- Un tanar in varsta de 23 de ani, din Maglavit, a ajuns la spital, in aceasta dupa-amiaza, dupa ce a fost lovit de o mașina la volanul careia se afla un barbat in varsta de 71 de ani, din Craiova. Accidentul s-a produs pe Bulevardul Ilie Balaci din municipiu. „Polițiștii Biroului Rutier Craiova au fost…

- Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, 2 noiembrie, pe strada Calugareni din municipiul Braila. Copilul a fost lovit de o mașina de poliție de la Investigații Criminale la plecarea de pe loc și nu a raspuns manevrelor de resuscitare, a anunțat IPJ Braila, citat de site-ul local InfoBraila.In mașina…

- Ancheta interna de la Constanta nu a putut stabili cu certitudine daca masina de politie implicata in accidentul de la Mamaia avea in functiune semnalele acustice si luminoase in momentul impactului, potrivit news.ro.”Precizam ca, in urma verificarilor interne, nu a rezultat cu certitudine daca la…

- O femeie aflata la volan a lovit un baiat de 13 ani pe trecere de pietoni, apoi a pierdut controlul direcției și a ajuns pe trotuar, unde a mai lovit patru persoane. Accidentul s-a petrecut joi seara in localitatea Gataia din județul Timiș. O șoferița de 58 de ani a lovit un copil de 13 ani care traversa…

- Doi tineri de 19 ani au murit in timpul unei curse cu motociclete enduro, pe un drum de pamant intr-o localitate din judetul Brasov. Potrivit primelor informații, cei doi s-au ciocnit frontal cu cele doua motociclete și și-ar fi pierdut viața pe loc.Totul s-a intamplat al aproape doua ore dupa miezul…

- Accidentul de la 2 Mai, unde un șofer drogat, Vlad Pascu, lua viața a doi tineri, nu este nici pe departe soluționat. In acest context, tatal fetei ucise la 2 Mai face dezvaluiri tulburatoare despre Vlad Pascu. Noi date despre ancheta in care este implicat șoferul drogat de 19 ani Accidentul de la 2…