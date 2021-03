Anchetă în școlile britanice, după mii de mărturii ale studenților despre agresiune sexuală Politia din Londra ancheteaza în urma publicarii masive a 5.800 de marturii cu privire la abuzuri, hartuiri si agresiuni sexuale pe un site - &"Everyone's Invited&" - care denunta o &"cultura a violului&" în institutiile scolare britanice, inclusiv la unele prestigioase scoli private londoneze, relateaza AFP, potrivit News.ro.

Site-ul &"Everyone's Invited&" le permite tinerilor si tinerilor britanici sa raporteze în mod anonim agresiuni la care au fost supusi în timpul scolarizarii.

Lansat în iunie 2020 de catre o studenta în vârsta de 22



