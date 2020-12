Stiri pe aceeasi tema

- Poliția judiciara franceza ancheteaza o tentativa de asasinat intr-un orașel din suburbia Parisului, din cauza „rasei, etniei sau religiei”, dupa ce un indivud a injunghiat trei persoane, doua dintre ele romani de etnie roma, care sunt internate, marți, la terapie intensiva, informeaza Mediafax. Barbatul…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de închisoare, dintre care doi cu suspendare, împotriva fostului presedinte al țarii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent în Franta, scrie AFP.Procuratura a cerut aceleasi…

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP, citeaza Agerpres.

- Parchetul national financiar a cerut marti patru ani de inchisoare, dintre care doi cu suspendare, impotriva fostului presedinte al Republicii Nicolas Sarkozy, judecat pentru coruptie si trafic de influenta, un proces fara precedent in Franta, relateaza AFP. Procuratura a cerut aceleasi…

- Un tanar de 19 ani a fost condamnat la 18 luni de inchisoare cu executare pentru ca a amenintat un profesor ca il va face "sa moara ca Samuel Paty", referire la profesorul decapitat in octombrie in regiunea Parisului, a anuntat sambata Parchetul din Nisa, in sud-estul Frantei, informeaza AFP.…

- Un martor cheie impotriva fostului presedinte francez Nicolas Sarkozy si-a modificat depozitia in dosarul privind primirea unor fonduri ilegale din Libia, sustinand acum ca fostul sef de stat nu a comis nicio ilegalitate, transmite dpa, citand articole din presa franceza de miercuri. Ancheta…

- Patru persoane au fost retinute marti in ancheta cu privire la atacul islamist comis joi intr-o biserica din Nisa si in care au fost ucise trei persoane, transmite AFP, citand o sursa judiciara, potrivit AGERPRES.Cele patru noi arestari au fost operate in departamentul Val-d'Oise, in suburbiile…

- Investigatiile sunt desfasurate in urma unei plangeri ale unor pacienti si familii ale victimelor COVID-19 la Curtea de Justitie a Republicii (CJR), singura instanta abilitata sa judece acte comise de membri ai guvernului in exercitarea functiilor lor.La 7 iulie a fost lansata o ancheta…