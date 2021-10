Anchetă în cazul unui bărbat bătut în curtea Spitalului Judeţean Tulcea Politistii au intocmit un dosar de cercetare penala pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente dupa ce pe o retea sociala a aparut un clip in care un barbat este batut de un altul in curtea Spitalului Judetean de Urgenta din municipiul Tulcea. In videoclipul facut public un barbat il loveste pe altul cu pumnii in cap si il injura, in fata a doi indivizi in uniforma, cu legitimatie in piept, care nu intervin. "In urma verificarilor efectuate, a fost identificata persoana banuita de comiterea agresiunilor ca fiind un barbat, de 54 ani, din municipiul Tulcea. In cauza,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

