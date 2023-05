Stiri pe aceeasi tema

- Sabotorii care au avariat conducta Nord Stream ar fi cetațeni ucraineni care au folosit pașapoarte false romanești și bulgarești. Aceasta informație apare intr-o ancheta jurnalistica ale carei rezultate au fost inițial publicate in Elveția. Imediat dupa aceea, elemente din acest articol au fost preluate…

- Un suspect implicat in exploziile conductelor Nord Stream ar fi folosit un pasaport fals romanesc. Anchetatorii din Germania au dezvaluit ca in spatele incidentului s-ar afla mai multi cetateni ucraineni, dar si un serviciu secret. Dupa exploziile de la conductele din Marea Baltica, au existat o serie…

- Noua pista in cazul exploziilor ce au avut loc anul trecut in Marea Baltica apare intr-o investigație jurnalistica la care au colaborat patru televiziuni publice din Danemarca, Suedia, Norvegia și Finlanda, scrie BBC. Anchetele oficiale ale autoritaților in acest caz nu au ajuns deocamdata la nicio…

- O nava ruseasca specializata in operatiuni submarine a fost reperata langa conductele Nord Stream in Marea Baltica, cu cateva zile inainte de exploziile misterioase care au avariat gazoductul, a informat armata daneza, confirmand relatarile cotidianului Information, relateaza dpa.

- China sprijina ONU sa inființeze o comisie internaționala independenta destinata investigației sabotajului gazoductului Nord Stream, a declarat luni adjunctul reprezentantului Chinei la ONU, Geng Shuang. Consiliul de Securitate al ONU nu a reușit sa adopte proiectul unei rezoluții inaintate de Rusia…

- Articolele din presa germana despre Nord Stream ar putea face parte dintr-o campanie de dezinformare ruseasca menita sa induca in eroare publicul, in condițiile in care Uniunea Europeana dezbate in acest moment producția de obuze pentru Ucraina, a declarat Rainer Saks, potrivit news.err.ee.Presa…

- Parchetul federal german anunta intr-un comunicat ca ”a pus sa se perchezitioneze o nava, de la 18 la 20 ianuarie 2023”, banuind ca ”nava respectiva ar fi putut sa fie folosita la transportarea dispozitivelor explozive” cu care care au fost detonate, la 26 septembrie 2022, gazoductele Nord Stream. Cotidianul…

- Anchetatorii germani au descoperit elemente ce ar indica implicarea unor ucraineni in exploziile de la gazoductele Nord Stream, in septembrie 2022, relateaza Politico, citand o investigație de presa.