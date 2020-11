Anchetă GdS. Scădere drastică a transplanturilor în pandemie. Medic: „Mor pacienţi tineri pentru că nu au donatori” De la debutul pandemiei de coronavirus in luna martie, in Romania s-au efectuat cu 30% mai putine transplanturi decat in aceeasi perioada a anului trecut in unitatile sanitare acreditate. Gazeta de Sud a obtinut date care arata o scadere dramatica a interventiilor de transplant organe realizate in lunile martie-octombrie 2020, comparativ cu aceleasi luni din anul 2019. Un medic rezident ATI care lucreaza intr-una dintre aceste unitati medicale spune ca activitatea a fost puternic afectata. Pacientii mor in lipsa donatorilor, iar medicii rezidenti care lucreaza in unitatile unde se fac transplanturi… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

