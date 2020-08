Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Strutinsky a fost condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de inchisoare in data de 6 iulie 2020. Cum controversatul om de afaceri este de negasit, poliția l-a dat in urmarire naționala. Insa „urmele” afacerilor sale imobiliare frauduloase fac in continuare valuri la Constanța. Sorin…

- Primarul orasului Constanta, Decebal Fagadau, va vorbi, la Adevarul Live, incepand cu ora 14.00, despre lupta pentru primarie cu liberalul Vergil Chitac, omul de afaceri Mohammad Murad si candidatul USR Stelian Ion. Ce spun sondajele? Care sunt realizarile primului mandat? Ce obiective are Decebal Fagadau…

- Acuzații grave la adresa lui Decebal Fagadau, fost viceprimar al Constanței, mana dreapta a fostului edil Radu Mazare. Conform presei, acesta ar fi aprobat construirea unor imobile controversate."Imobilele pentru care Fagadau a aprobat avize de construire și PUZ-uri ilegale pe cand era viceprimar…

- Se intețesc zvonurile despre un blat la Constanța intre USR-PSD, care nici nu mai mira dupa precedentul Botoșani, unde carțile s-au dat pe fața deja. Exista materiale foto-video despre o intalnire secreta dintre Stelian Ion, candidatul USR la primaria Constanței și Dumitru Babu, viceprimarul și mana…

- In acest dosar, judecatorii i au respins fostului primar al Constantei cererea privind transferul temporar in Republica Madagascar. Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla in detentie, el fiind condamnat definitiv la noua ani de inchisoare in Dosarul Retrocedarilor din Constanta.…

- Toți partenerii de afaceri ai primarului Radu Mazare de la PSD au ajuns in spatele gratiilor. Toți, chiar și el, mai puțin unul. Vorbim de nume grele precum Sorin Strutinsky sau Nicușor Constantinescu."In acest moment, din seria condamnarilor mafiei de la malul marii lipsește cel puțin o piesa…

- Intr un alt dosar, omul de afaceri Sorin Gabriel Strutinsky a fost condamnat in prima instanta la sapte ani si zece luni de inchisoare, decizia nefiind una definitiva. Radu Stefan Mazare, fostul primar al municipiului Constanta, se afla in executarea unei pedepse de noua ani de inchisoare aplicata in…