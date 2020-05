Anchetă eșuată la DNA. Dosar unui polițist clasat din lipsă de probe Ancheta DNA l-a vizat pe Ștefan Claudiu Barbu, zis Pușculița, agent șef principal la Serviciul regional de Poliție Transporturi București. Acesta a fost denunțat, potrivit justnews.ro, in noiembrie 2019 ca ar fi pretins suma de 100.000 de euro de la directorul Regionalei București a CFR SA, Laurențiu Malaroi, pentru a clasa un dosar penal in care era implicat. Acesta viza activitatea unei societați comerciale Wiebe Romania, cu care CFR București avea in derulare mai multe contracte. Pe 11 noiembrie 2019, DNA a dispus inceperea urmariii penale, iar dupa cateva luni, in aprilie 2020, procurorul… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi braconieri, dintre care unul are varsta de 15 ani, sunt acuzati de braconaj, ultraj si tentativa de omor. Dosarul este instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa judecatoria Tulcea.

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Constanta, sub coordonarea procurorului desemnat din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, au finalizat cercetarile specifice fata de o persoana prinsa in flagrant in timp ce oferea cu titlu de mita suma de…

- Un barbat din Florești este cercetat penal pentru ultraj, dupa ce a agresat un agent de poliție in 10 aprilie. Dosarul penal a fost deschis de Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca. Anchetatorii susțin ca inculpatul H.I.C., in 10.04.2020, in intervalul orar 20:18:45 – 20:30:23, ”a proferat…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, ca executorul judecatoresc Mihai Dragoi sa fie judecat in continuare in stare de arest preventiv. Barbatul a fost deferit justiției la inceputul lunii februarie. Este acuzat de comiterea mai multor infractiuni, de la abuz in serviciu si pana…

- O femeie si-a reclamat fiica si pe iubitul acesteia, veniti din Franta, ca nu respecta izolarea la domiciliul. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Potrivit unui comunicat transmis de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria…

- O bucureșteanca și-a reclamat fiica și pe iubitul acesteia, veniți din Franța, ca nu respecta izolarea la domiciliul. Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2, pentru zadarnicirea combaterii bolilor, scrie Mediafax.Potrivit unui comunicat transmis de procurorii…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat marți decretele pentru numirea in funcția de procuror-șef al Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a doamnei Adriana Denisa Cristodor - pe o perioada de 3 ani și pentru…

- Un tanar de 28 de ani, din judetul Constanta, cunoscut cu antecedente penale, a fost condamnat de Judecatoria Constanta la un an si doua luni de inchisoare pentru ultraj.Dosarul a fost instrumentat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, potrivit carora inculpatul, in iulie 2019,…