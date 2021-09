Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Peteleu, administratorul orașului, a fost depistat pozitiv cu COVID 19. Astazi, angajații DSP fac ancheta-n primarie. ”Se vor stabilii contacții și daca sunt și alții pozitivi, apoi vom dezinfecta!” a declarat Anca Andrițoiu. City managerul sau administratorul orașului a fost depistat pozitiv la…

- Doua bucatarese care lucreaza la caminul pentru varstnici al Primariei Bistrița, de pe strada Mihail Kogalniceanu, au fost infectate cu Covid. Acestea au fost izolate, iar cei 26 de batrani cazați acolo vor fi testați in cursul zilei de astazi. Cele doua femei testate pozitiv lucreaza in bucataria caminului…

- Directia de Sanatate Publica a dispus o serie de masuri in Centrul de Primire a Copilului in regim de Urgenta din cadrul DGASPC Buzau, acolo unde a izbucnit un focar de coronavirus, primul din acest judet de la debutul celui de-al patrulea val al pandemiei. 13 cazuri, unul la test PCR si 12 la testele…

- Directia de Sanatate Publica (DSP) Botosani a demarat o ancheta la un centru de vaccinare din judet, unde numarul de doze de vaccin pierdute prin neutilizare este aproape 4% din totalul celor alocate, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, directorul DSP, medicul Monica Adascalitei. Potrivit…

- Bistrițenii care au dorit sa raporteze azi ceva pe City Health au avut parte de o surpriza. Aplicația NU mai e funcționala. CE spun reprezentanții Primariei Bistrița: Bistrițenii care astazi au dorit sa anunțe nereguli din oraș, pe aplicația City Health, NU au putut-o face. La deschiderea aplicațuiei…

- Sa te arunci in apele racoroase și (inca) albastre ale Ștrandului Codrișor pare sa fie una dintre soluțiile care sa puna capat caldurii copleșitoare de afara… Sute de bistrițeni s-au relaxat deja aici. Ștrandul Codrișor s-a deschis publicului din Bistrița inca de ieri. Sute de persoane i-au trecut deja…

- Aeroportul International "Avram Iancu" din Cluj-Napoca a deschis, marti, un centru de vaccinare anti-COVID-19, potrivit agerpres.ro. "Aeroportul International Avram Iancu Cluj, in parteneriat cu Consiliul Judetean Cluj, Institutia Prefectului Judetului Cluj si Directia de Sanatate Publica…