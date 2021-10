Anchetă de amploare: 18 persoane au decedat după ce au băut alcool metilic Rusia a declanșat o ancheta de amploare, dupa ce un nou incident a dus la moartea a 18 persoane care au baut alcool ce conținea metanol. Potrivit presei locale, tragicul incident s-a petrecut in orașul Ekaterinburg. Potrivit anchetatorilor, victimele ar fi baut alcool care conținea metanol, folosit de obicei in scopuri industriale. Pana la 10 […] The post Ancheta de amploare: 18 persoane au decedat dupa ce au baut alcool metilic first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

