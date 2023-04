Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul Kylian Mbappe a afirmat, joi, in social media, ca nu este de acord cu faptul ca Paris Saint-Germain s-a folosit de imaginea sa intr-un video care lanseaza campania de abonament pentru sezonul viitor. Prezentat drept singura vedeta a acestui club in timp ce Neymar si Messi stralucesc prin absenta,…

- Conducatorii lui Real Madrid și-au facut planul pentru perioada de transferuri din vara viitoare. Astfel, ibericii sunt gata sa aduca intariri pe posturile pe care le considera „descoperite”. Mai concret, cei de la AS scriu ca gruparea de pe Santiago Bernabeu și-a stabilit doua ținte prioritare pentru…

- • Un mare plus pentru defensiva, dar și pentru faza ofensiva. ????????????????????̌???? ????????????????????????????, jucatoare a naționalei Sloveniei, vine la Ramnicu Valcea din aceasta vara. Natasa are 27 de ani, activeaza pe postul de pivot și are in prezent peste 100 de goluri inscrise in Liga Campionilor.…

- Karim Benzema se afla in ultimele luni de contract cu Real Madrid, iar accidentarile suferite in acest sezon i-au pus pe ganduri pe oficialii clubului de pe Santiago Bernabeu, care iau in calcul sa aduca un nou atacant care sa ocupe postul de titular.

- MM Stoica, managerul general de la FCSB, a anunțat ca roș-albaștrii vor avea un antrenor cu licența PRO din sezonul viitor, care sa se implice in activitatea echipei, spre deosebire de Leo Strizu. PROMO » Vrei sa retraiești istoria pe 7 mai, la Sevilla? Inscrie-te ACUM intr-o experiența extraordinara,…

- Știința Bacau s-a aflat la un punct de calificarea la turneul de promovare. In meciul decisiv pentru accederea la „baraj”, echipa antrenata de Eusebiu Țurcanu s-a impus cu 3-2 in fața celor de la CSM Ramnicu-Sarat, in condițiile in care ar fi avut nevoie de o victorie cu 3-1 Un set. Un set cu valoarea…

- Antrenorul Carlo Ancelotti s-a declarat convins, vineri, ca va ramane la Real Madrid in sezonul viitor, desi echipa este la 8 puncte in spatele lui FC Barcelona in La Liga, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Vinicius Junior (22 de ani), integralist in Mallorca - Real Madrid 1-0, a intrat in clinciuri cu mai mulți adversari in timpul meciului de duminica. Deplasarea de la Mallorca se anunța a fi complicata pentru Vinicius Junior, despre care Antonio Raillo, capitanul „piraților”, spusese cu cateva zile…