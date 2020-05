Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cea mai urmarite persoane publice este, cu siguranța, fosta vedeta de televiziune, care este și ea in carantina, la fel ca toata lumea. Insa Adelina Pestritu a surprins pe toata lumea dupa ce a publicat un mesaj cu subanteles pentru soțul ei, și anume ca și-ar ma dori inca un copil. Vedeta…

- Pe 26 martie Anca Sina Serea impreuna cu Adi Sina și ceilalți copii l-au sarbatorit pe David, primul nascut al fostei știriste de sport și vedete de televiziune. Vedeta a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare și apoi au facut cateva filmulețe speciale de la sarbatorirea puștiului care…

- Obișnuita cu vacanțele exotice, cu plecarile peste hotare impreuna cu soțul ei Adrian Șina, cel care a format trupa Ackent, Anca Serea trebuie sa se mulțumeasca acum cu statul acasa sau pe langa casa. Pentru ca in plina pandemie de Corona Virus fosta prezentatoare de televiziune a gasit soluția pentru…

- In urma cu doua luni, Dana Rogoz marturisea in emisiunea lui Catalin Maruța ca toata lumea ii reproșeaza ca nu i se vede burtica. Aflata in luna a șaptea de sarcina, vedeta se confrunta in continuare cu aceeași hellip; problema :)

- Anca Serea si Adi Sina sunt nedezlipiti de micutii lor. Atunci cand ia o pauza de la activitatea lui profesionala, cantaretul nu rateaza nicio ocazie de a-si petrece timpul cu cei sase copii. De curand, artistul si-a bucurat fanii cu o fotografie de colectie, cu mezina familiei.

- In Occident, femeile sunt incurajate sa-și congeleze ovulele pentru a putea ramane insarcinate mai tarziu in viața. Motivele pentru care femeile au copii mai tarziu in viața sunt multe și variate. Unele femei vor sa aiba o cariera. Altele se tem ca-și vor pierde jobul daca raman insarcinate. Unele ezita…

- Anca Serea a trecut printr-o perioada mai puțin ușoara in ultima vreme, iar toate lucrurile care s-au acumulat au facut-o pe vedeta sa ajunga la spital , insa nu este nimic grav, ci doar un control periodic.