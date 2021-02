Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat ca voluntarii pe care doreste sa ii includa in echipa sa de comunicare vor fi remunerati. "In urma reactiilor aparute in comentariile ultimei postari, este necesara o clarificare: stilul informal de a scrie poate fi cateodata interpretat eronat. Voluntarii, adica cei dornici de implicare, nu cei care presteaza activitati de voluntariat, vor fi contractati si remunerati dupa normele in vigoare, anume dupa legea 176/2018", a scris Anca Dragu pe Facebook. Presedintele Senatului a afirmat luni seara ca "tinerii trebuie sa aiba posibilitatea de a capata…