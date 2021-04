Presedintele Senatului, Anca Dragu (USR PLUS), a declarat, marti, ca acordul la care s-a ajuns intre formatiunile Coalitiei guvernamentale are in vedere ca "dialogul si spiritul colegialitatii sunt elemente esentiale si de neocolit", iar deciziile politice majore, inclusiv cele legate de remanierea membrilor Guvernului, se vor lua colegial, cu acordul partidelor din Coalitie."Coalitia este singura sansa pentru redresarea Romaniei si de aceea mergem mai departe asa cum ne-am asumat de la bun inceput. Am ajuns la un acord in interiorul Coalitiei, unul in care dialogul si spiritul colegialitatii…