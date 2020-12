Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, afirma, intr-un mesaj de Anul Nou postat pe pagina sa de socializare, ca isi doreste ca 2021 sa fie un an al redresarii si in care sa "incepem o reconstructie a unei Romanii mai bune pentru noi si pentru generatiile viitoare". Citește și: Razboi deschis…

- Incepand de joi, restaurantele și cafenelele din acest județ vor putea servi și in interior, in limita a 30% din locuri. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat ca incepand de joi, restaurantele și cafenelele vor putea servi și in interior. ”Dragi ieseni, va aduc la cunostinta ca, incepand…

- Emil Boc le ureaza clujenilor din toata lumea sarbatori liniștite și sanatoase lânga cei dragi, dar cu „echilibru și moderație”. Totodata, edilul spune ca ce e mai greu înca nu a trecut, dar este sigur ca 2021 va…

- Ce iși doresc romanii de Craciun? Ne ajuta cei de la IRES, care au facut un sondaj pe tema asta. Un roman din zece a spus ca vrea sanatate de Craciun. 6% dintre cei care au participat la sondaj au declarat ca se orienteaza spre imbracaminte, 5% și-ar dori parfumuri și 3% viseaza la o... View Article

- Romanii se bucura in acest weekend de o vacanța prelungita. Zilele de luni și marți, de Sfantul Andrei și 1 Decembrie, sunt zile libere de la stat, așa ca romanii se bucura, cu tot cu weekend-ul, de patru zile de concediu. Președintele Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj celor care profita de aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a scos atacurile la PSD din discursul de la lansarea programului de guvernare al PNL. Atacurile directe, caci șeful guvernului a zugravit Romania din timpul guvernarii social-democrate din 2016 pana in 2019 drept una a corupției și saraciei. 2020, noiembrie. Temutul virus HIV/SIDA…

- "Vom invinge! Facem mari progrese. Rezultatele incep sa vina saptamana saptamana viitoare! Make America Great Again!", a scris Donald Trump pe Twitter, marti dupa-amiaza. Mesajul presedintelui in exercitiu a stranit o furtuna in mediul online, in doar o ora avand peste 55.000 de redistrubuiri,…

- IOAN LAZAR, candidat Camera Deputaților – Pro Romania: Județul Alba merita cea mai buna echipa!Este o mare onoare și responsabilitate sa pot lucra impreuna cu 2 dintre cei mai buni prim – miniștri pe care i-a avut Romania de la Revoluție incoace. Victor Ponta și Calin Popescu Tariceanu au dovedit in…