- „In acest moment, prioritatea noastra trebuie sa fie Guvernul. Avem nevoie si de ceva stabilitate in aceasta perioada. La Camera nu avem presedinte, avem un vicepresedinte, cu atributii de presedinte - Constitutia nu are conceptul de presedinte interimar. Avem un premier interimar. Deci miza, in acest…

- Premierul desemnat Dacian Cioloș le-a cerut parlamentarilor, în ședința de plen pentru votul de învestire a Guvernului USR, sa îi dea votul pentru un mandat limitat, pe perioada crizei pandemice. În discursul sau, Dacian Cioloș a spus ca a venit pentru a fi la dispozitia…

- Florin Roman, vicepreședintele Camerei Deputaților, a preluat, luni, interimatul la sefia Camerei, dupa ce postul a fost lasat liber de Ludovic Orban. Deputatul liberal a fost votat in sedinta Biroului Permanent al Camerei, pentru o perioada de doua saptamani, pentru o conducere rotativa, pana cand…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, ii cere premierului sa spuna, la randul sau, daca isi da demisia in cazul in care CCR nu ii va da dreptate in decizia aferenta sesizarii referitoare existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Executiv pe tema motiunii de cenzura…

- Ionuț Moșteanu, despre dezbaterea și votarea moțiunii de cenzura: „PSD si PNL sunt bloc in spatele lui Florin Citu in acest abuz fara precedent” Ionuț Moșteanu, despre dezbaterea și votarea moțiunii de cenzura: „PSD si PNL sunt bloc in spatele lui Florin Citu in acest abuz fara precedent” Liderul deputaților…

- Presedintele Senatului, Anca Dragu, a declarat, intr-un interviu pentru RFI , ca incearca, impreuna cu seful Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, sa convoace plenul reunit al Parlamentului, pentru dezbaterea si votarea motiunii de cenzura depuse de USR PLUS si AUR. Ea a afirmat totodata ca este „hartuita”…

- ​​Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului a fost convocat în ședința, joi, de la ora 16.00, pentru moțiunea USR-PLUS și AUR. Decizia este semnata de Ludovic Orban și Anca Dragu. CITEȘTE AICI DOCUMENTUL PRIN CARE PARLAMENTUL E CONVOCATLudovic Orban a avertizat de marți ca…

- Liderul deputatilor USR PLUS, Ionut Mosteanu, a declarat marti ca membrii de partid care ocupa functii in esalonul doi al Guvernului nu isi vor da demisia. “Colegii mei raman acolo. Asta nu este guvernul lui Florin Citu. Florin Citu a fost pus sa il conduca, sa administreze acest guvern de coalitie.…