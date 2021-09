Stiri pe aceeasi tema

- Un autovehicul al SPP s-a ciocnit cu un troleibuz, pe strada Buzești din București. Potrivit primelor informații președintele Senatului, Anca Dragu, se afla in mașina, informeaza G4Media.ro. Potrivit surseleor G4Media, de puține momente a avut loc un accident in București, pe strada Buzești.…

- Un autoturism al Serviciului de Protecție și Paza s-a ciocnit joi seara cu un troleibuz pe strada Buzești din București. Conform unor surse judiciare pentru Libertatea, pe scaunul din dreapta al auturismului SPP se afla președintele Senatului, Anca Dragu. Accident s-soldat doar avarii, fara ca vreo…

- Dupa tamponarea mașinii din coloana oficiala a premierului Florin Cițu de la Valcea, o alta mașina a SPP s-a tamponat, joi dupa-amiaza, in București, pasagerul din dreapta fiind Anca Dragu, președintele Senatului.Autoturismul SPP a lovit un troleibuz. Nu au fost persoane ranite.Ambii șoferi au fost…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Florin Citu au participat miercuri, 15 septembrie, la decorarea de catre șeful statului a Spitalului Universitar de Urgenta Militar „Dr. Carol Davila”. „Pandemia de COVID-19 nu este incheiata”, a atras atenția șeful statului, intr-o alocuțiune, dupa care a precizat…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, susține ca s-a constatat ca 253 de unitati de invațamant din intreaga tara aveau probleme din perspectiva asigurarii conditiilor de protectie sanitara. Situatia pe fiecare judet va fi dezbatuta la ora 13.00, in videoconferinta cu premierul Florin Citu, cat se va…

- Zece persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, miercuri, dupa un accident intre doua microbuze, in București, zona Garii Obor. Unul dintre șoferi a facut un stop cardiac la volan. Accidentul rutier din zona Garii Obor s-a produs intre doua microbuze. Primele date arata ca șoferul unuia dintre microbuze,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban, si presedinta Senatului, Anca Dragu, au convocat o sedinta comuna a Parlamentului pentru joi la ora 16:00, in vederea citirii motiunii de cenzura impotriva Guvernului Citu, depusa de USR PLUS si AUR. Liderii celor doua Camere invoca patru decizii CCR…

- Brigada Rutiera organizeaza, miercuri, incepand cu ora 09.00, o acțiune care are ca scop reducerea riscului rutier in randul participanților la trafic. In data de 29 iulie a.c., incepand cu ora 09.00, se va desfașura o ceremonie militara, prilejuita de sarbatorirea „Zilei Imnului National al Romaniei”,…