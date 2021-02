Presedintele Senatului, Anca Dragu, a discutat cu ambasadoarea Greciei la Bucuresti, Sofia Grammata, despre cooperarea romano-elena in turism si in domeniul schimburilor comerciale. "In discutiile cu E.S. doamna Sofia Grammata, ambasadoarea Republicii Elene in Romania, am analizat mai multe cai prin care Romania si Grecia sa dezvolte o cooperare bilaterala mai stransa in domeniul turismului si schimburilor comerciale. Am subliniat necesitatea cooperarii dintre cele doua parlamente, nu doar pentru indeplinirea obiectivului de crestere economica, ci si din perspectiva combaterii pandemiei in tarile…