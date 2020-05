Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Distribuitorilor și Retailerilor Farmaceutici din Romania asigura autoritațile și pacienții ca membrii sai depun toate demersurile pentru a facilita accesul la medicația necesara in cel mai scurt timp și in cele mai bune condiții de siguranța și confort. „Echipele implicate…

- Asociația ”Imparte Bucurie” și-a focalizat atenția asupra bunicilor care sufera din cauza efectelor pandemiei. Renumitul fotbalist Gica Popescu a hotarat sa-și scoata la licitație un tricou, cu autograf. Cel care ofera cel mai mult va primi acest frumos cadou. Iar banii vor fi folosiți pentru a ”adopta”…

- Dupa cum detaliaza „Corriere della Sera”, „grupul PD din Camera Deputaților a propus o contribuție de solidaritate, care ar fi platita de cei care au venituri anuale peste 80.000 de euro”. Aceasta taxa, pe care cotidianul „La Repubblica” a numit-o taxa COVID, „va fi platita numai de cei cu…

- Analistii CFA Romania anticipeaza o depreciere a leului in urmatoarele 12 luni, pana la 4,9400 lei/euro, in timp ce rata anticipata a inflatiei pentru orizontul de 12 luni, martie 2021/martie 2020, a inregistrat o valoare medie de 3,67%. "In ceea ce priveste cursul de schimb EUR/RON, 85% dintre…

- Comisia Europeana a prezentat statelor membre instrucțiuni cu privire la masurile de gestionare a frontierelor in contextul COVID-19. Scopul este de a proteja sanatatea cetațenilor, de a asigura servicii adecvate persoanelor care trebuie sa calatoreasca iar bunurile și serviciile esențiale raman disponibile.…

- In fata unei inerente epidemii de coronavirus, farmaciile dispun de un stoc minimal pentru cererile curente de masti de protectie, fara posibilitatea de a suplimenta, ca urmare a lipsei de stoc la nivel de producatori, anunta Asociatia Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR).

- In fata unei inerente epidemii de coronavirus, farmaciile dispun de un stoc minimal pentru cererile curente de masti de protectie, fara posibilitatea de a suplimenta, ca urmare a lipsei de stoc la nivel de producatori, anunta Asociatia Distribuitorilor si Retailerilor Farmaceutici din Romania (ADRFR).

- Primaria Municipiului Bucuresti nu a autorizat mitingul pe care Forumul Civic al Romanilor din judetele Covasna, Harghita si Mures si Asociatia "Calea Neamului" intentionau sa il organizeze in data de 23 februarie in fata Palatului Cotroceni, pentru a cere presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis,…