Anatol Țăranu: Protestele de la Chișinău și Tbilisi – două traiectorii antagonice Doar constituirea și manifestarea publica activa a unui larg front comun al partidei proeuropene din societatea moldoveneasca este in stare sa puna sfarșit manifestarilor sfidatoare ale colaboraționiștilor din partida revanșei imperialiste ruse, lipsindu-i pe nostalgicii antieuropeni de orice speranța de a prelua puterea politica in Republica Moldova...

Operatorul aerian Wizz Air a suspendat, de astazi, cursele catre si dinspre Chisinau, invocand "riscul de securitate ridicat, dar nu iminent" din spatiul aerian al Republicii Moldova.

Transnistria, necontrolata de Chișinau, ar putea deveni un „obstacol semnificativ" in parcursul european al Republicii Moldova. O spune analistul politic, Anatol Țaranu, potrivit caruia, deși exista precedente cand unele țari au intrat in UE cu conflicte teritoriale nerezolvate, ar fi mai bine ca…

Reprezentanți ai socialiștilor și comuniștilor din Republica Moldova au protestat azi la Chișinau, in fața sediului Curții Constituționale, fața de intenția parlamentului de a inlocui sintagma "limba moldoveneasca" cu "limba romana" in toata legislația, inclusiv in Constituție.

Wizz air intrerupe toate cursele spre si dinspre Chisinau din motive de securitate, ca urmarea a amențarilor de securitate din Republica Moldova.

In cazul in care duminica viitoare ar avea loc alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova, in noul Legislativ de la Chișinau ar accede trei partide și un bloc electoral. Datele se regasesc in studiul „Barometrul Socio-Politic – Februarie 2023", realizat de compania IMAS.

Un grup de diversionisti din Serbia urma sa ajunga saptamana aceasta in Republica Moldova ca parte a suporterilor echipei Partizan Belgrad, a declarat Andrian Cheptonar, deputat din cadrul Partidului Actiune si Solidaritate (PAS), informeaza Agerpres.

O delegatia a Uniunii Europene venita la Chisinau considera ca, conform mai multor indicatori, Republica Moldova se afla chiar intr-o pozitie mai buna decat media UE.

Fost ministru al Apararii in Republica Moldova, Anatol Șalaru a declarat marți, la Antena 3, ca Rusia este interesata de rasturnarea Guvernului de la Chișinau și instalarea unui nou Guvern „obedient Moscovei".