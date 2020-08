Anarhie în pandemie. Și atenție la animale Cineva ataca mereu la Curtea Constituționala legile de urgența sau carantinarea. Și inevitabil se creeaza haos cind Curtea gasește ca sunt prost facute si restring drepturi constituționale. Urmeaza citeva zile de haos pina se dau legi de corectare, acestea insa au alte probleme, și așa mai departe. In tot acest timp, din cauza proastei administrari a testelor, care sunt pe jumatate macar datorate inițiativei private determinate de interese la fel de private (precum plecarea in vacanța), numarul de cazuri noi crește. Și atunci șeful statului da vina pe PSD (nu mai exista nici o jena constituționala… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

