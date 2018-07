Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationale 39;Apele Romane 39; ANAR a efectuat pregoliri ale lacurilor de acumulare, in principal in zonele administratiilor bazinale de apa ABA Prut, Siret si Dobrogea Litoral, reactualizand totodata analiza volumelor disponibile in lacurile de acumulare si din celelalte bazine hidrografice,…

- Exercitiu de simulare a inundatiilor in cadrul bazinului hidrografic Buzau, organizat de Ministerul Apelor si Padurilor prin A.N. „Apele Romane” – Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita, in perioada 13-15 iunie pe raza a doua judete traversate de raul Buzau. Exercitiul este organizat in conformitate…

- Ministerul Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala „Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad organizeaza, in perioada 6 – 7 iunie 2018, un exercitiu informational de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice, in bazinul hidrografic al raului…

- Ministerul Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala „Apele Romane” -Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad organizeaza, in perioada 4 – 5 iunie 2018, un exercitiu informational de simulare a producerii de inundatii si accidente la constructii hidrotehnice, in bazinele hidrografice din judetul…

- Joi, 24.05.2018, Sectia de pompieri Jibou a a organizat si desfasurat un exercitiu cu forte si mijloace in teren pentru antrenarea structurilor de interventie in cazul producerii unor situatii de urgenta produse in urma unor inundatii (zona balastierei localitatii Chechis). Scopurile principale ale…

- Va reamintim ca, la mijlocul acestui an, Primaria Timișoara va pierde finanțarea de 6 milioane de euro de la Uniunea Europeana, bani folosiți pentru reabilitarea malurilor Begai, daca nu reușește sa puna in funcțiune vaporașele achiziționate din bani proprii, dar care fac parte integranta…