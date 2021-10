Stiri pe aceeasi tema

- O acțiune de control in trafic organizata sambata de polițiștii de la Secția Rurala Galanești a dus la oprirea unui șofer pericol public, care avea o alcoolemie in aerul expirat de 1,59 mg/l, ceea ce, tradus in alcoolemie in sange, inseamna peste 3 la mie. In jurul orei 12.00, polițiștii au oprit ...

- In noaptea de 15 spre 16 octombrie, in jurul orei 2.00, polițiștii din cadrul Poliției orașului Plopeni, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiunilor de serviciu, au oprit pentru control pe DJ 218, in localitatea Vilcanești, un autoturism condus de un tanar de 25 de ani, domiciliat in localitatea…

- La data 11 septembrie a.c., o patrula de poliție din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Brusturoasa, a depistat in flagrant delict, un barbat de 54 de ani, din comuna Agas, in timp ce conducea un autoturism pe raza comunei aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Conducatorul auto a fost testat cu…

- La data de 1 septembrie 2021, in jurul orei 05,40, polițiștii din Zlatna au depistat un barbat de 53 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism, pe o strada din oraș, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea…

- Sunt tot mai dese cazurile conducatorilor auto gasiți sub influența substanțelor psihoactive, in trafic. Agitația l-a dat de gol, la un control efectuat de polițiști, pe un barbat aflat la volanul unui autoturism care circula pe o strada din Ploiești, luni dimineața. Potrivit IPJ Prahova, polițiștii…

- Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Zalau au fost sesizați la sfarșitul saptamanii trecute despre producerea unui accident de circulație la ieșire din localitatea Borla. Conducatorul autoturismului avea o alcoolemie de 1,29 mg/l alcool pur in aerul expirat. La data de 20 august a.c., ora 12.08, polițiștii…

- Deși acțiunile pe care le deruleaza polițiștii de la Serviciul Rutier din cadrul Poliției prahovene au crescut in intensitate, unii conducatori auto nu au nicio problema in a se urca la volan cu bautura-n nas! Mai grav este cand asemenea persoane conduc autoturismele sub influența alcoolului și, in…

- La data de 02 august a.c., in jurul orei 13.30, in timp ce executau activitatea de patrulare pe raza orasului Buhusi, politistii au observat pe strada Republicii, un autoturism care era suspendat pe bordurile scuarului ce separa sensurile de mers, fara a se putea redresa, blocand circulatia pe sensul…