Stiri pe aceeasi tema

- In plina pandemie de coronavirus, Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, alaturi de doi dintre cei patru copii ai cuplului, au decis sa ramana in capitala Emiratelor Arabe Unite, Dubai. Și cum Paștele i-a prins departe de casa, cei doi s-au pus serios pe treaba in bucatarie. Au facut salata de beuf,…

- COVID-19. Anamaria Prodan (47 de ani) nu ramane impasibila in fața epidemiei de coroanvirus care afecteaza din plin și Romania. Aflata la Dubai, unde se afla in izolare alaturi de soțul Laurențiu Reghecampf și de copiii lor, Anamaria Prodan a recurs la un gest remarcabil. A trimis 2.000 de maști chirurgicale…

- Anamaria Prodan vrea sa adopte un copil. Impresara vrea sa ofere o șansa la o viața mai buna unui copil dintr-o țara saraca precum Somalia. Ea a povestit ca acesta este un vis al ei mai vechi i inca il ia in considerare. Totodata, ea a menționat ca nu este adepta adopțiilor la distanța. Anamaria…

- In fotografie, AnaMaria Prodan apare zambitoare in in bratele unui barbat, care nu este Laurentiu Reghecampf. Din pacate, sotul acesteia nu a putut fi prezent la evenimentul de familie datorita antrenamentelor la care trebuie sa fie prezent in Emiratele Unite. Cu toate acestea, AnaMaria Prodan…

- Anamaria Prodan a facut, joi, lansarea oficiala a reality show-ului “Prodanca și Reghe. Prețul succesului”, o continuare a emisiunii incepute acum 8 ani. Pentru ca nu a putut fi prezent - Laurențiu Reghecampf avand antrenamente in Dubai -, soțul ei a vrut totuși sa-și ia revanșa. Fara sa aiba nici…