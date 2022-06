Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel. Va prezentam prima fotografie a lui Reghe cu bebelușul. Laurențiu Reghecampf mai are doi baieți: Luca, fiul pe care il are cu prima lui…

- Ana Maria Prodan pare sa se fi impacat cu situația pe care o are cu Laurențiu Reghecampf și a postat un mesaj surprinzator pe pagina ei de Instagram. In ciuda faptului ca trece printr-un divorț dificil, Ana Maria Prodan a remarcat victoriile inregistrate de Universitatea Craiova, unde Reghe este antrenor,…

- Anamaria Prodan a plecat din nou in Dubai, iar pe rețelele de socializare a postat o fotografie cu un barbat misterios, imagine care a starnit multe controverse. Impresara a facut primele declarații despre situația sa amoroasa dupa desparțirea de Laurențiu Reghecampf. Recent, vedeta marturisea ca ii…

- Sarah Dumitrescu Prodan, fiica in varsta de 22 de ani a Anamariei Prodan și a lui Tiberiu Dumitrescu, a vorbit intr-un interviu pentru XNS despre familia ei. Tanara, care locuiește in America, l-a dat de gol pe Bebeto, fratele mai mic, ca are iubita la 13 ani. Deși sta mai mult in America, acolo unde…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in plin divorț, iar cei care au avut cel mai mult de suferit sunt copiii, in special mezinul familiei, baiatul lor Laurențiu Jr. Acum, intr-un interviu pentru click.ro , Sarah Dumitrescu, fiica cea mica a Anamariei Prodan, a vorbit despre relația cu Laurențiu…

- Anamaria Prodan este pregatita sa iși refaca viața dupa ce Laurențiu Reghecampf a parasit-o pentru Corina Caciuc. Impresara a recunoscut ca ii place foarte tare un barbat care nu locuiește in Romania și care i-a promis ca o așteapta pana divorțeaza. Anamaria Prodan a trait una dintre cele mai mari dezamagiri…