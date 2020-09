Stiri pe aceeasi tema

- Scandal imens dupa meciul pe care Botoșani l-a pierdut la Sibiu, cu Hermannstadt, scor 1-2. Valeriu Iftime a acuzat dur arbitrajul lui Andrei Chivulete, considerand ca acesta „a furat” echipa lui Marius Croitoru.

- Pana astazi, 8 septembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 97.033 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 40.838 de pacienți au fost declarați vindecați și 12.590 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis joi mai multe alerte meteo, care anunța ploi puternice, vijelii și grindina. Noua județe vor fi vineri sub alerta Cod portocaliu.Joi intre orele 12:00 - 21:00, in județele Suceava, Botoșani, Neamț, Iași, Bacau, Harghita, Mureș, Sibiu, Brașov,…

- Județul Teleorman, sub Cod portocaliu de vijelii in Eveniment / on 25/08/2020 at 10:50 / Un Cod portocaliu de vijelii care vizeaza, marți, in intervalul orar 13:00 – 23:00, 23 de judete din tara, intre care și Teleorman, a fost emis, cu puțin timp in urma, de Administratia Nationala de Meteorologie.…

- Pana astazi, 2.206 persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat.In intervalul 26.07.2020 (10:00) – 27.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 19 de decese (11 barbați și 8 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in spitalele din Bacau, Botoșani, Braila,…

- ”CEC Bank, institutia financiara cu cea mai lunga traditie si cea mai extinsa retea teritoriala din Romania, demareaza un amplu program multianual de modernizare a infrastructurii de bancomate si aparate multifunctionale pentru plati, intr-un efort care va permite implementarea tehnologiilor moderne…

- Potrivit datelor comunicate de Institutia Prefectului Arges, 1.016 persoane au fost diagnosticate pozitiv pana luni. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 27 de cazuri noi, astfel ca Argeș a devenit al optulea județ care depaseste 1.000 de cazuri de coronavirus. Județul Argeș avea in urma cu o luna…

- Pentru efectuarea unor lucrari la sistemul de transport al gazelor naturale de catre Transgaz, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale in localitațile Aiud, Aiudu de Sus, Ciumbrud, Gambaș, Leorint, Radești, Sancrai și Miraslau, jud. Alba, marți, 7 iulie, incepand…