- Viața bate filmul și acest lucru o poate spune și fosta solista care a devenit intre timp și actrița. Anamaria Georgescu pe care o mai știți de la festivalul Mamaia unde a cantat piesa “Ochii tai” și a luat și un premiu, a devenit zilele trecute mama pentru prima oara publicand un mesaj emoționant.…

- Fermecatoarea solista, care tocmai a implinit 50 de ani de viața și a acceptat sa se intoarca din nou in televiziune ca jurat la un show de talente, a avut parte de inca o aniversare in familie. Loredana și-a sarbatorit fiica, pe Elena Boncea, care a implinit frumoasa varsta de 22 ani. Cantareața s-a…

- Este vorba despre actorul preferat al cantareței, care joaca in serialul „Putere și glorie”. Barbatul este special pentru Andreea Banica și nu l-ar putea refuza niciodata indiferent de situație. „Ce sa fac, daca imi place de domnul acela… care este turc! E mișto! Turcul meu frumos… Și acum…

- Angela Rusu a reusit sa slabeasca 26 de kilograme in doi ani, cu o dieta personalizata, recomandata de medic in urma unor analize si a unui consult de specialitate. Cantareata are acum 67 de kilograme si vrea sa mai dea jos inca sase.

- Andreea Banica a sarbatorit cum se cuvine in cea mai lunga zi din an. A și avut ce! Artista a implinit pe 21 iunie frumoasa varsta de 42 de ani, 12 ani de casnicie alaturi de soțul ei, dar și 23 de ani de relație.

- Nico a intrat in izolare la domiciliu dupa ce a intrat in contact cu unul dintre artistii confirmati COVID-19 pozitiv. Cantareata si-a facut testul, dar resultatul a fost negativ. Totusi, conform procedurilor in vigoare, Nico va ramane acasa 14 zile.