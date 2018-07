Analizele care ne arată dacă avem probleme cu ficatul Analiza relevanta pentru functia ficatului este transaminaza glutam piruvica (TGP), frecvent mentionata in ultima vreme ca aminotransferaza alanina (ALAT). Alaturi de aceasta, importante pentru evaluarea functiei ficatului sunt si valorile bilirubinei, dar si ecografia abdominala. TGO – transaminaza glutamica oxaloacetica nu este relevanta pentru o boala hepatica; este mai degraba relevanta pentru infarctul miocardic sau atunci cand muschii sufera. Relevanta pentru functia ficatului este transaminaza glutam piruvica (TGP), frecvent mentionata in ultima vreme ca aminotransferaza alanina (ALAT).… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

